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«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением по поводу обвинений в адрес Гринвуда

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hasrobson

В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на обвинения в адрес нападающего команды Мэйсона Гринвуда. Гарриет Робсон, девушка футболиста, обвинила партнера в насилии. Она опубликовала фото, на которых запечатлены кровоподтеки на ее лице и синяки на руках и ногах.

«Нам известно о фотографиях и обвинениях, циркулирующих в социальных сетях. Мы не будем делать никаких комментариев, пока не будут установлены факты. «Манчестер Юнайтед» выступает против насилия», — приводит текст заявления клуба Manchester Evening News.

Гринвуд является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и выступает за основную команду с 2018 года. В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги (АПЛ), забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

С 2020 года Гринвуд вызывается в национальную команду Англии, за которую провел один матч. 25 мая 2021 года был включен в предварительную заявку =на предстоящий чемпионат Европы, однако 1 июня стало известно, что он не сыграет на турнире из-за травмы.

Ранее девушка игрока «МЮ» Мэйсона Гринвуда показала следы побоев и обвинила игрока в насилии.

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Футбол. Чемпионат Англии
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