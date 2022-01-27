Биатлонистке угрожали убийством после провальной гонки

Биатлонистка сборной Эстонии Тюли Томингас получила в свой адрес угрозу убийства после неудачной гонки. Об этом сообщает Postimees.

Спортсменка выступила на втором этапе в женской эстафете на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, где зашла на два штрафных круга. После провальной гонки один из пользователей Instagram написал комментарии под постом биатлонистки с угрозами смерти ей и ее семье.

«По-моему, этот товарищ поставил все деньги на нашу команду и проиграл. Других объяснений я не нахожу», — рассказала биатлонистка.

Томингас также рассказала, что после гонки расплакалась, и ее успокаивал один из членов российской сборной. По ее словам, он достал салфетку и молча вытер ей слезы.

Национальная команда Эстонии заняла в женской эстафете 15-е место.

Ранее сообщалось, что российских биатлонисток Ирину Казакевич и Валерию Васнецову не пустили на рейс в Пекин из-за проблем с документами.