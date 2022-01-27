В «Зените» объяснили, почему не отпустили Азмуна в сборную Ирана

В петербургском «Зените» объяснили причину, по которой клуб не отпустил нападающего Сердара Азмуна в сборную Ирана.

Напомним, ранее пресс-секретарь Федерации футбола Ирана (FFIRI) Хоссейн Шарифи рассказал о том, что организация обратилась с жалобой на «Зенит» в ФИФА из-за того, что российский клуб не отпускает игрока в расположение национальной команды.

«Вызов в национальную команду Сердара Азмуна пришел позже установленных ФИФА сроков. В подобных случаях решение остается за клубом.

Из-за своего функционального состояния футболист пропустил большую часть первого тренировочного сбора, не набрав должную физическую форму. Он игрок «Зенита», и тренерский штаб принял решение в интересах команды. О своей позиции клуб уже проинформировал ФИФА», — сообщили Sport24 в пресс-службе сине-бело-голубых.

Напомним, что Азмун уехал в Германию на подписание контракта с «Байером», не поставив в известность тренерский штаб и руководство сине-бело-голубых. Контракт Азмуна с немецким клубом вступит в силу летом 2022 года.

Иранец пополнил ряды «Зенита» зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина». В составе команды из Петербурга нападающий три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка России 2019/20 и дважды — Суперкубка страны.

В нынешнем сезоне Азмун принял участие в 15 матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отметился семью забитыми мячами.

Ранее главный тренер сборной Ирана Драган Скошич критично высказался о решении «Зенита» не отпускать Сердара Азмуна в расположение национальной команды.