Плющенко попал в больницу

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко на своей странице в Instagram сообщил, что попал в больницу.

«Обострение застало прямо во время тренировочного процесса. Со мной все хорошо! Повода для беспокойства уже нет! Следите за своим питанием и берегите свое здоровье! Я теперь на паровых котлетах и на бульоне, обещал врачам больше не нервничать!» — написал Плющенко.

Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом, двукратным серебряным призером Олимпийских игр, трехкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы, четырехкратным победителем финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпионом мира среди юниоров и десятикратным чемпион России.

Ранее продюсер Яна Рудковская рассказала о том, как она познакомилась со своим мужем Евгением Плющенко.

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