Дзюба высказался об игре на позиции защитника

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своих ощущениях от игры на позиции центрального защитника в товарищеском матче против «Жилины» (5:0). Его слова передает официальный сайт петербургского клуба.

«Игра в защите — самое прекрасное. Интересный опыт. Нормально, прикольное ощущение, кайфанул. Я уже лед наложил, снял все, а мне говорят: «В центре защиты сыграешь?» От таких предложений не отказываются, мне дважды повторять не надо», — сказал Дзюба.

Дзюба стал игроком петербургского клуба в 2015 году. За это время вместе с командой он три раза становился чемпионом России.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги форвард провел 17 матчей, в которых забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи. В Лиге чемпионов 33-летний россиянин принял участие в шести матчах, в которых ему удалось отдать одну голевую передачу.

Дзюба является лучшим бомбардиром чемпионатов России. В его активе 147 голов, в этом сезоне он обогнал Олега Веретенникова, на счету которого 143 гола.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре Артема Дзюбы в качестве центрального защитника.