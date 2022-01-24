Нганну пожаловался на условия контракта с UFC после победы над Ганом

Франко-камерунский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсис Нганну выразил несогласия с условиями своего нынешнего контракта с промоушеном. Слова Нганну передает MMA Junkie.

«Дело не только в деньгах. Они имеют значение, но есть пункты в контракте, с которыми я не согласен. Я не чувствую, что все честно. Что я свободен. Что со мной хорошо обращаются. Грустно, что приходится о таком говорить», — сказал Нганну.

Напомним, Нганну одержал победу над французом Сирилем Ганом в чемпионском бое на турнире UFC 270.

Отметим, что перед поединком Нганну также являлся действующим чемпионом промоушена, а Ган являлся обладателем временного пояса.

Нганну в профессиональной карьере одержал 27 побед при трех поражениях. в UFC он дебютировал в декабре 2015 года. Ган потерпел первое поражение в своей карьере. До этого француз имел рекорд 10-0. Его первый поединок в UFC состоялся в августе 2019 года.

Турнир UFC 270 прошел в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр».

Ранее стали известны гонорары Нганну и Гана за чемпионский поединок.