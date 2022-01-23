Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В результате стрельбы на вечеринке в США погибли четыре человека 00:09
Домрабоница Градского призналась, что он не хотел оплачивать ей отпуск и... 23.01.2022, 23:58
В Татарстане мужчина убил жену и ее сестру вскоре после свадьбы 23.01.2022, 23:55
Премьер Баварии выступил против санкций в отношении России 23.01.2022, 23:38
Ковальчук высказался об отсутствии Александра Овечкина на Олимпиаде 23.01.2022, 23:34
На Украину привезли более 80 тонн оружия США 23.01.2022, 23:22
В Татарстане «бог парковки» перегородил дорогу скорой... 23.01.2022, 23:17
Ковальчук рассказал, что изменения в составе сборной на Олимпиаду... 23.01.2022, 23:14
В ВОЗ заявили, что «омикрон» может положить конец пандемии 23.01.2022, 23:08
Принц Гарри начал секретные переговоры с отцом о примирении 23.01.2022, 22:57
Бесплатная ставка 2000 р.

Ковальчук поделился ожиданиями от олимпийского хоккейного турнира

Ковальчук об олимпийском хоккейном турнире: мы хотим порадовать болельщиков

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Официальный сайт «Авангарда»

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук поделился ожиданиями от Олимпиады 2022 года, передает Sport24.

«Олимпийские игры — это праздник. Для каждого спортсмена мечта с детства. Мы не исключение. Мы хотим порадовать болельщиков. Мы сделаем все по совести. Но это спорт — победит сильнейший», — сказал Ковальчук.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук высказался об отсутствии форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на Олимпиаде.

Все новости на тему:
Олимпиада 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть