Ковальчук поделился ожиданиями от олимпийского хоккейного турнира

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук поделился ожиданиями от Олимпиады 2022 года, передает Sport24.

«Олимпийские игры — это праздник. Для каждого спортсмена мечта с детства. Мы не исключение. Мы хотим порадовать болельщиков. Мы сделаем все по совести. Но это спорт — победит сильнейший», — сказал Ковальчук.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук высказался об отсутствии форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на Олимпиаде.