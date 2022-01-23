Резцова отобралась в масс-старт на Олимпийских играх в Пекине

Российская биатлониста Кристина Резцова отобралась в масс-старт на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Напомним, 23 января Резцова заняла четвертое место в масс-старте, который прошел в рамках Кубка мира в итальянском Антхольце.

В масс-старт Олимпиады попадают призеры спринта, пасьюта и индивидуальной гонки на Играх, затем следуют 15 лучших в Кубке Мира. Остальные добираются по количеству очков на Играх.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал серебро сборной России в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце.