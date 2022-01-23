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Червиченко о переходе Азмуна в «Байер»: может, ему просто надоело в России

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РИА Новости

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в немецкий «Байер». Слова Червиченко передает Sport24.

«Тут еще вопрос в психологии. Может, Азмуну просто надоело и в «Зените», и в России. Удерживать человека нельзя, только хуже будет. Хорошо, что его отпускают, не заставляют играть в дубле, лишь бы контракт переподписал. Потеря денег для «Зенита»? Ну это же всегда лотерея. Можно было продать, когда у него оставалось больше контракта, а может, он травму получил бы», — сказал Червиченко.

Азмун подписал контракт с немецким клубом сроком на пять лет. Форвард петербургского клуба начнет выступать за немецкую команду с начала сезона-2022/2023.

Иранец пополнил ряды клуба с берегов Невы зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина». В составе команды из Петербурга нападающий три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка России 2019/20 и дважды — Суперкубка страны.

В нынешнем сезоне Азмун принял участие в 15 матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отметился семью забитыми мячами.

Ранее голкипер «Байера» Андрей Лунев прокомментировал переход Азмуна в леверкузенский клуб.

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Футбол. Чемпионат России
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