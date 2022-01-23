Президент UFC не стал вручать чемпионский пояс Нганну

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт не стал выходить в октагон для вручения чемпионского пояса тяжеловесу Франсису Нганну.

Обычно именно глава промоушена надевает пояс на чемпиона, но в случае с Нганну Уайт решил не соблюдать эту традицию. Это может быть связано с тем, что чемпион тяжелого веса ранее жаловался на свои гонорары в UFC, отметив, что собирается уйти в бокс.

Напомним, на турнире UFC 270 Нганну одержал победу над французом Сирилем Ганом.

Чемпионский бой в тяжелом весе продлился все пять раундов, завершившись победой Нганну единогласным решением судей.

Отметим, что перед поединком Нганну также являлся действующим чемпионом промоушена, а Ган являлся обладателем временного пояса.

Нганну в профессиональной карьере одержал 27 побед при трех поражениях. в UFC он дебютировал в декабре 2015 года. Ган потерпел первое поражение в своей карьере. До этого француз имел рекорд 10-0. Его первый поединок в UFC состоялся в августе 2019 года.

Турнир UFC 270 прошел в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее блогер и боксер Джейк Пол ответил экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, который накануне пригласил его в свой промоушен.