Президент UFC не стал вручать чемпионский пояс Нганну

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт не стал выходить в октагон для вручения чемпионского пояса тяжеловесу Франсису Нганну.
Обычно именно глава промоушена надевает пояс на чемпиона, но в случае с Нганну Уайт решил не соблюдать эту традицию. Это может быть связано с тем, что чемпион тяжелого веса ранее жаловался на свои гонорары в UFC, отметив, что собирается уйти в бокс.
Напомним, на турнире UFC 270 Нганну одержал победу над французом Сирилем Ганом.
Чемпионский бой в тяжелом весе продлился все пять раундов, завершившись победой Нганну единогласным решением судей.
Отметим, что перед поединком Нганну также являлся действующим чемпионом промоушена, а Ган являлся обладателем временного пояса.
Нганну в профессиональной карьере одержал 27 побед при трех поражениях. в UFC он дебютировал в декабре 2015 года. Ган потерпел первое поражение в своей карьере. До этого француз имел рекорд 10-0. Его первый поединок в UFC состоялся в августе 2019 года.
Турнир UFC 270 прошел в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр».
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Ранее блогер и боксер Джейк Пол ответил экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, который накануне пригласил его в свой промоушен.