Вратарь «Байера» Лунев о переходе Азмуна: хоть с кем-то можно будет разговаривать на русском

Голкипер «Байера» Андрей Лунев прокомментировал переход форварда «Зенита» Сердара Азмуна в леверкузенский клуб. Слова Лунева передает ТАСС.

«Отлично со всех сторон: для Азмуна, для «Байера», для меня тоже. Хоть с кем-то в команде можно будет разговаривать на русском и попрактиковать персидский. Не сомневаюсь в том, что Азмун сможет усилить «Байер». Какой совет дам ему? Получать удовольствие от футбола и показывать все свои лучшие качества, работать на тренировках, чтобы их еще больше развивать», – сказал Лунев.

Азмун подписал контракт с немецким клубом сроком на пять лет. Форвард петербургского клуба начнет выступать за немецкую команду с начала сезона-2022/2023.

Иранец пополнил ряды клуба с берегов Невы зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина». В составе команды из Петербурга нападающий три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка России 2019/20 и дважды — Суперкубка страны.

В нынешнем сезоне Азмун принял участие в 15 матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отметился семью забитыми мячами.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на переход Азмуна в «Байер».