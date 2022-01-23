Овечкин не заметил, как забросил шайбу в ворота «Оттавы»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Оттавы Сенаторз» (3:2 ОТ). Его слова передает журналист Тарик Эль-Башир в Twitter.

Отметим, что капитан столичной команды забросил две шайбы в этом матче. Российский форвард не заметил, как забил свой второй гол.

«Честно говоря, я думал, что шайба попала в перекладину, поэтому играл до свистка», – сказал Овечкин.

В одном из эпизодов Овечкину ассистировал другой россиянин «Кэпиталз» — Евгений Кузнецов. Эти результативные действия 36-летнего форварда позволили ему единолично возглавить список бомбардиров этого сезона. Теперь на счету Овечкина по 29 заброшенных шайб и голевых передач. Ближайший преследователь, нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо, имеет в своем активе 56 очков (16 + 40).

Также Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. После сегодняшней игры у 36-летнего россиянина стало 759 заброшенных шайб. Таким образом он приблизился к чеху Яромиру Ягру, который с 766 шайбами занимает третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги. У возглавляющего рейтинг канадца Уэйн Гретцки в активе 894 шайбы за карьеру.

Ранее главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит высказался об Александре Овечкине.