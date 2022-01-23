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Овечкин оторвался от преследователей в гонке бомбардиров сезона НХЛ

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Официальный сайт НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оторвался от ближайшего преследователя в списке лучших бомбардиров сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Сегодня россиянин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы». В одном из эпизодов Овечкину ассистировал другой россиянин «Кэпиталз» — Евгений Кузнецов. Эти результативные действия 36-летнего форварда позволили ему единолично возглавить список бомбардиров этого сезона. Теперь на счету Овечкина по 29 заброшенных шайб и голевых передач. Ближайший преследователь, нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо, имеет в своем активе 56 очков (16 + 40).

Также Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. После сегодняшней игры у 36-летнего россиянина стало 759 заброшенных шайб. Таким образом он приблизился к чеху Яромиру Ягру, который с 766-ю шайбами занимает третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги. У возглавляющего рейтинг канадца Уэйн Гретцки в активе 894 шайбы за карьеру.

Ранее Овечкин поделился мнением о том, почему он в этом сезоне показывает такую высокую результативность.

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Хоккей. НХЛ
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