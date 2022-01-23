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Экс-тренер сборной России призвал не обольщаться серебру женщин в эстафете

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РИА Новости

Бывший наставник сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал итоги женской эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце.

«Быть в призах с тремя штрафными кругами — это нонсенс! Для нашей команды важен результат, но не надо обольщаться, что мы такие сильные. До эстафеты на Олимпиаде далековато, но ситуация с Казакевич — это тревожный звоночек. Понятно, что стрельбу Ирина уже не улучшит — тут может присутствовать психологический момент. Ирина озадачила тренерский штаб», — передает слова Хованцева «Чемпионат».

22 января россиянки завоевали серебряные медали в эстафете, пропустив вперед только норвежских биатлонисток. Третьими стали представительницы Франции.

В составе национальной команды выступили Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина. Отметим, что Казакевич ушла на три штрафных круга.

23 января состоится последняя женская гонка этого этапа. В 17.15 представительницы прекрасной половины человечества проведут заключительный масс-старт.

Ранее Казакевич прокомментировала свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце и принесла извинения.

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