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В «Байере» прокомментировали подписание контракта с Азмуном

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Спортивный директор немецкого «Байера» Симон Рольфес прокомментировал подписание контракта с нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном.

«Сердар Азмун уже много лет является одним из лучших бомбардиров российской лиги. Там он трижды подряд выигрывал титул с «Зенитом», регулярно играл в Лиге чемпионов и демонстрировал свой класс на высоком международном уровне. С ним наша атака станет еще качественнее, Сердар сделает ее еще более непредсказуемой и мощной», — привод слова Рольфеса официальный сайт «Байера».

Сегодня иранский нападающий подписал контракт с немецким клубом сроком на пять лет. Форвард петербургского клуба начнет выступать за немецкую команду с начала сезона-2022/2023. Действующий контракт иранского игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, что в немецкой команде выступает бывший одноклубник Азмуна — российский вратарь Андрей Лунев.

Азмун провел за «Зенит» 21 матч в 2021 году и забил десять мячей. Вместе с командой игрок стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), а также обладателем Кубка России.

27-летний нападающий является лучшим бомбардиром среди легионеров в истории РПЛ наравне с бразильцем Вагнером Лавом, который выступал за ЦСКА.

Ранее народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал переход Сердара Азмуна в леверкузенский «Байер».

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Футбол. Чемпионат Германии
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