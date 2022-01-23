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Вяльбе о российском лыжнике: когда слышу его, хочется треснуть по носу

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РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о том, что мешает Денису Спицову финишировать гораздо выше.

«Когда слышу Дениса Спицова, хочется треснуть ему по носу. За то, что он постоянно говорит, что кто-то будет зажигать, а он будет рядом. Когда он прекратит так думать, то будет очень высоко. В нынешнем сезоне он наконец вновь возвращает свой уровень», — сказала Вяльбе в эфире программы «На лыжи с Еленой Вяльбе».

В этом сезоне Спицов единожды стал призером этапов Кубка мира по лыжным гонка. На этапе в Валь-ди-Фьемме россиянин завоевал серебряную медаль в масс-старте свободным стилем. До этого он остановился в шаге от бронзовой медали в масс-старте классическим стилем.

В общем зачете многодневки «Тур де Ски» Спицов стал также четвертым, пропустив вперед себя финна Иво Нисканена, Александра Большунова и Йоханнеса Клебо.

Следующий старт лыжников запланирован уже на Олимпийских играх в Пекине. В лыжных гонках разыграются 12 комплектов медалей. Первой для мужчин гонкой станет скиатлон. За сборную России побегут Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов.

Ранее российский лыжник Александр Большунов рассказал, о чем думает перед сном.

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