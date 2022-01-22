Боярский о переходе Азмуна в «Байер»: «Зенит» сделал ошибку, он может потерять чемпионство

Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал переход нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в леверкузенский «Байер». Слова Боярского передает «Спорт-Экспресс».

«Жаль! Это огромная потеря! «Зенит» сделал ошибку. У нас могут быть проблемы. Мы, может, и потеряем чемпионство», — сказал Боярский.

Форвард петербургского клуба начнет выступать за немецкую команду с начала сезона-2022/2023. Соглашение подписано до 2027 года.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Азмуна составляет €25 млн. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2022 года. Это может помочь немцам заполучить нападающего по привлекательной цене.

Иранец пополнил ряды клуба с берегов Невы зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина». В составе команды из Петербурга нападающий три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка России 2019/20 и дважды — Суперкубка страны.

В нынешнем сезоне Азмун принял участие в 15 матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отметился семью забитыми мячами. Также на счету 26-летнего нападающего два гола в Лиге чемпионов.

Ранее Азмун поделился эмоциями от своего перехода в «Байер».