Голкипер «Далласа» Худобин назвал Овечкина уникальным человеком

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Антон Худобин высоко оценил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и своего одноклубника Джо Павелски, передает «Чемпионат.com».

«Наверное, это уникальные люди. От бога есть хорошее здоровье, талант, который они до сих пор поддерживают. Они следят за собой, знают, как правильно питаться и что делать, чтобы тело отзывалось в нужное время в нужном месте. Таких случаев немного», — заявил Худобин.

Россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 757 шайб в карьере. Также Овечкин вышел на 99-е место по числу матчей в Национальной хоккейной лиге. В матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз» Овечкин вышел на площадку в 1238-й раз. По этому показателю он догнал Дага Уэйта.

Ранее сообщалось, что наставник клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал, в чем заключается важность Александра Овечкина для команды.