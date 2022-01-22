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«На дураков не обижаются»: Роднина — о запрете украинским атлетам говорить на русском языке

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы России Ирина Роднина высказалась об информации, согласно которой Министерство спорта Украины запретило своим спортсменам во время зимних Олимпийских игр в Пекине давать комментарии и интервью на русском языке, передает «Спорт-Экспресс».

Также сообщается, что спортсменам было рекомендовано избегать совместных фотографией с российскими атлетами.

«Есть народ, а есть руководство. Политика этой страны последнее десятилетие не очень братское. Что обидно-то? Дурака же не исправишь! На дураков и больных не обижаются», — заявила Роднина.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Министерства спорта Украины запретить спортсменам, которые выступят на зимних Олимпийских играх — 2022.

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Олимпиада 2022
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