«На дураков не обижаются»: Роднина — о запрете украинским атлетам говорить на русском языке

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы России Ирина Роднина высказалась об информации, согласно которой Министерство спорта Украины запретило своим спортсменам во время зимних Олимпийских игр в Пекине давать комментарии и интервью на русском языке, передает «Спорт-Экспресс».

Также сообщается, что спортсменам было рекомендовано избегать совместных фотографией с российскими атлетами.

«Есть народ, а есть руководство. Политика этой страны последнее десятилетие не очень братское. Что обидно-то? Дурака же не исправишь! На дураков и больных не обижаются», — заявила Роднина.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Министерства спорта Украины запретить спортсменам, которые выступят на зимних Олимпийских играх — 2022.