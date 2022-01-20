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Сотрудник банка обокрал экс-игрока «Динамо» на миллионы рублей

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Ralf Roletschek/Wikipedia

Бывшего румынского полузащитника московских «Торпедо» и «Динамо» Георге Флореску сотрудник банка ВТБ обокрал на сумму €60 тыс. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Инцидент произошел в 2019 году. Тогда сотрудник банка украл со счета футболиста вышеназванную сумму.

Представитель ВТБ обратился в полицию и рассказал, что служба безопасности обнаружила пропажу средств со счета бывшего футболиста. Деньги выводил один из сотрудников. Он уже задержан и признал свою вину. Также сообщается, что пострадавших таким путем спортсменов может оказаться намного больше.

Флореску стал игроком московского «Динамо» в 2013 году, но провел за клуб всего лишь три матча. В России он также выступал за «Торпедо» и «Аланию». Флореску был игроком национальной сборной Румынии. Футболист завершил свою карьеру в 2020 году.

После 18 туров Российской премьер-лиги московское «Динамо» занимает второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. Следующую игру бело-голубые проведут 26 февраля против подмосковных «Химок».

Ранее сообщалось, что играющего в АПЛ футболиста «Ростова» Матиаса Норманна ограбили в Лондоне.

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