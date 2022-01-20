Кирьос: на ужин буду чертову подачу Медведева прямо мне в глотку

Австралиец Ник Кирьос, который был соперником Медведева во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), резко ответил на вопрос журналиста после матча с российским спортсменом.

«Не знаю, чувак, что я буду на ужин… Чертову подачу Медведева прямо мне в глотку», — передает слова Кирьоса «Чемпионат».

Напомним, что встреча между Медведевым и Кирьосом прошла сегодня и завершилась победой россиянина 7:6, 6:4, 4:6, 6:2.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Теперь Медведеву предстоит встретиться с голландцем Ботиком ван де Зандсюлпом. Матч пройдет 22 января.

5 декабря в составе сборной России Медведев стал обладателем Кубка Дэвиса. В финале россияне обыграли представителей Хорватии. В заключительном поединке Даниил Медведев обыграл своего хорватского соперника – Марио Чилича (7:6, 6:2).

На данный момент Медведев занимает второе место среди мировых теннисистов. На первой строчке располагается серб Новак Джокович.

Australian Open стартовал 17 января и завершится 30 января. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира Новак Джокович. Сербский теннисист не примет участие из-за аннулирования его австралийской визы.

Ранее Шамиль Тарпищев отреагировал на выход Медведева в третий круг Australian Open.