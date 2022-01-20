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Тарасова назвала справедливым непопадание Семененко на ОИ-2022

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала состав мужской сборной России на Олимпийские игры 2022 года.

Напомним, что честь страны на главном старте четырехлетия будут защищать Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда.

«На мой взгляд состав правильный. Семененко? Он не попал в тройку на прошлых соревнованиях. Поэтому все справедливо», – сказала Тарасова в беседе с «Матч ТВ».

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Диана Дэвис опубликовала пост о предстоящей Олимпиаде.

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