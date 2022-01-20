Экс-футболист «Зенита» назвал лучшего тренера России

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко выразил мнение, что руководство сине-бело-голубых должно продлить соглашение с нынешнем наставником команды Сергеем Семаком. Слова Радченко передает «Чемпионат».

«А кого «Зенит» может найти лучше Семака? На данный момент Семак — лучший тренер России. Он сделал историю, став трехкратным чемпионом России», — сказал Радченко.

После 18 туров «Зенит» располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 38 очков. Ближайшим преследователем команды Семака является московское «Динамо», которое ушло на зимнюю паузу с 26-ю баллами.

Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. За это время петербургский клуб завоевал три титула чемпиона России.

Ранее Сергей Семак поделился мнением по поводу обиды нападающего Артема Дзюбы из-за нехватки игрового времени в команде.