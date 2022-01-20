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Украинский боксер рассказал о своем отношении к родине

Усик рассказал о своем отношении к Украине

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Andrew Couldridge/Reuters

Украинский боксер Александр Усик на YouTube-канале Маши Ефросининой рассказал о своем отношении к Украине.

«В своем отечестве пророков не бывает. Но я буду продолжать свою страну развивать, всячески буду ее прославлять с флагом и гимном, везде об этом говорить», — сказал Усик.

Напомним, ранее Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа в 12-раундовом поединке, который состоялся в ночь на 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне.

Усик выиграл единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113, став обладателем титула объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Украинский боксер остается непобежденным. На профессиональном ринге он провел 19 боев и выиграл каждый из них, при этом 13 раз он отправлял соперника в нокаут.

Ранее Усик рассказал, что у него нет рекламных контрактов на родине из-за своей гражданской позиции.

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