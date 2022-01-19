Гасперини препятствует переходу Миранчука в «Дженоа»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не хочет отпускать российского полузащитника Алексея Миранчука в «Дженоа», несмотря на договоренности клубов. Об этом сообщает Sport24.

Клубы договорились об аренде россиянина до конца текущего сезона без права выкупа, однако Гасперини не желает отпускать Миранчука, объясняя сложной кадровой ситуацией в команде.

«Сейчас в «Аталанте» сложная ситуация с футболистами — несколько игроков команды сдали положительные тесты на COVID-19, поэтому Гасперини не хочет отпускать Миранчука», — сказано в сообщении.

16 января российский полузащитник принял участие в матче своей команды против «Интера». Миранчук появился на поле на 78-й минуте, но за отведенное ему время результативными действиями отличиться не смог. Командам так и не удалось поразить ворота друг друга.

Всего в этом сезоне на счету 26-летнего полузащитника три голевых передачи и один гол в 12 матчах чемпионата Италии.

Алексей Миранчук перешел в итальянский клуб в сентябре 2020 года. Его контракт с «Аталантой» истекает летом 2024 года.

Ранее бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Семин оценил перспективы Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте».