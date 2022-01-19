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Джефф Монсон пообещал отправить Александра Емельяненко в нокаут

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Vse42.ru

Ветеран ММА Джефф Монсон высказался о предстоящем поединке против Александра Емельяненко.

«План на бой? Нокаут, я не хочу оставлять решение судьям. Если бы это был бой по ММА, то я бы пытался его перевести. Он хорош в стойке, в боксе», — сказал Монсон на YouTube-канале HardNews.

Александр Емельяненко в профессиональной карьере провел 37 поединков и выступал в рамках таких промоушенов, как PRIDE, M-1 Global, RCC, ACA. В сентябре он провел бой против блогера Артема Тарасова — встреча длилась три раунда и завершилась победой Емельяненко единогласным решением судей.

С 2014 по 2017 год в карьере бойца наступила пауза. Емельяненко был осужден на четыре с половиной года за изнасилование, похищение паспорта и склонение к употреблению наркотиков. Через полтора года он вышел на свободу.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, при каком условии планирует сотрудничество с Александром Емельяненко.

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