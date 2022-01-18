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Нарышкин: у России есть информация по вмешательству США в подготовку к ОИ-2022

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Соединенные Штаты Америки ведут кампанию по вмешательству в процесс подготовки к Олимпиаде — 2022 в Пекине. Его слова передают РИА «Новости».

«Должен сказать, что мы располагаем довольно обширной информацией по развернутой Соединенными Штатами Америки, их наиболее одиозными и послушными союзниками такой масштабной кампании по агрессивному и злонамеренному вмешательству в процесс подготовки пекинской Олимпиады. Мы видим их попытки дискредитировать организаторов Олимпийских игр в Пекине», — сказал Нарышкин.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее бывший хоккеист сборной России Максим Сушинский рассказал об ожиданиях общественности от выступления национальной команды на Олимпийских играх — 2022.

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Олимпиада 2022
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