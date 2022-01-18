Попова назвала Валиеву космическим универсальным спортсменом

Чемпионка Универсиады-2019, ныне тренер и хореограф Бетина Попова поделилась мнением об оценках новой чемпионки Европы Камилы Валиевой.

Фигуристка, которая занимается в группе Этери Тутберидзе, выиграла короткую программу, снова обновив свой мировой рекорд, а вот в произвольной допустила ошибку — падение с тройного акселя. Однако это не помешало ей выиграть золотую медаль.

«Оценки Камилы Валиевой объективны. Она в другой лиге, она — какой-то космический универсальный спортсмен. У нее все прекрасно, баллы, которые ей ставят — это ее баллы. То, как она катается — ничего ни добавить, ни убавить. Все, что можно оценить в нашей системе судейства, она все это делает», — заявила Попова в эфире радио «Маяк».

15 января российские фигуристки завоевали весь пьедестал на первенстве континента в Таллине. Серебряная медаль в активе Анны Щербаковой, которая после короткой программы была лишь четвертой. Тройку призеров замкнула Александра Трусова.

Ранее сообщалось, что двукратный серебряный призер чемпионатов Европы по фигурному катанию Елена Радионова рассказала, что поможет Анне Щербаковой победить Камилу Валиеву на Олимпиаде 2022 года.