Жена хоккеиста НХЛ Сергачева раскритиковала осанку Волочковой

Елизавета Сергачева, жена двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачева, в своем Instagram критично высказалась об осанке известной российской балерины Анастасии Волочковой.

Сергачева обратила внимание на ее осанку после того, как балерина приняла участие в YouTube-шоу «ЧБД». Супруга хоккеиста поинтересовалась у подписчиков, считают ли они такое положение спины идеальным.

«Но хорошая осанка — это не статичное положение с идеально ровной спиной, а возможность тела подстраиваться под движение. Хорошая осанка — это возможность комфортно двигаться. Долго прогуливаться, не чувствуя боли после. Комфортно тянуться за книжкой на верхней полке», — отметила она.

Также Сергачева добавила, что готова поспорить, что в жизни Волочковой много дискомфорта и боли, несмотря на то, что со стороны ее осанка кажется идеальной.

Ранее сообщалось, что Волочкова ответила порноактрисе Елене Берковой, вызвавшей ее на бой в рамках промоушена Epic Fighting Championship, передает Blitz.

«Я не считаю нужным опускаться до уровня, извините, порнозвезды. Я зарабатывала трудом своим физическим, а не, извините за мой французский, своим половым органом», — сказала Волочкова.