Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Дубль Капризова не спас «Миннесоту» от поражения «Колорадо» 02:10
В российской тайге пропал мужчина с 8-летним сыном 02:03
На Украине захотели «гораздо» больше оружия 01:56
Главком ВСУ заявил, что Украина подготовилась к вступлению в НАТО 01:51
Экс-фигуристка Попова высказалась о хейте в адрес Щербаковой 01:50
Российские телескопы следят за потенциально опасным астероидом, сближающимся... 01:37
Российский вирусолог не согласился с выводами ВОЗ о степени опасности... 01:22
Более трети российских учителей плохо владеют цифровыми инструментами преподавания 01:21
Загитова выложила фотографии с вечеринки тиктокеров 01:10
Юрист призвала проверить семью девятилетней студентки МГУ 00:55
Бесплатная ставка 2000 р.

Жена хоккеиста НХЛ Сергачева раскритиковала осанку Волочковой

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Елизавета Сергачева, жена двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачева, в своем Instagram критично высказалась об осанке известной российской балерины Анастасии Волочковой.

Сергачева обратила внимание на ее осанку после того, как балерина приняла участие в YouTube-шоу «ЧБД». Супруга хоккеиста поинтересовалась у подписчиков, считают ли они такое положение спины идеальным.

«Но хорошая осанка — это не статичное положение с идеально ровной спиной, а возможность тела подстраиваться под движение. Хорошая осанка — это возможность комфортно двигаться. Долго прогуливаться, не чувствуя боли после. Комфортно тянуться за книжкой на верхней полке», — отметила она.

Также Сергачева добавила, что готова поспорить, что в жизни Волочковой много дискомфорта и боли, несмотря на то, что со стороны ее осанка кажется идеальной.

Ранее сообщалось, что Волочкова ответила порноактрисе Елене Берковой, вызвавшей ее на бой в рамках промоушена Epic Fighting Championship, передает Blitz.

«Я не считаю нужным опускаться до уровня, извините, порнозвезды. Я зарабатывала трудом своим физическим, а не, извините за мой французский, своим половым органом», — сказала Волочкова.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть