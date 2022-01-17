Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски признан лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА. 33-летний футболист стал лауреатом премии FIFA The Best в категории лучший футболист второй год кряду.

На этот раз в борьбе за приз поляк опередил Лионеля Месси («ПСЖ») и Мохамеда Салаха («Ливерпуль»).

29 ноября Лионель Месси получил свой седьмой в карьере «Золотой мяч». Вторым в голосовании за звание лучшего футболиста стал польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, третьим — полузащитник лондонского «Челси» и сборной Италии Жоржиньо.

Итоги голосования вызвали много споров среди футбольных экспертов. По мнению многих из них, именно Левандовски должен был впервые получить престижную награду от еженедельника France Football. Тем более, что французское издание по непонятным причинам отказалось вручать приз в 2020 году, по итогам которого польский форвард установил множество рекордов результативности, а также выиграл в составе «Баварии» Лигу чемпионов.

На церемонии вручения Месси заявил, что France Football обязан вручить награду по итогам 2020 года и ее обладателем должен стать Левандовски.

Ранее Левандовски назвал ключевое отличие между Месси и Роналду.