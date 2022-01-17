Роналду показал, как расслабляется в бассейне

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал новое фото в бассейне.

«Расслабляюсь», — написал Криштиану в Instagram.

Роналду не попал в заявку своей команды на матч 22-го тура Английской премьер-лиги против «Астон Виллы» по официальной версии из-за травмы бедра. Португалец недоволен положением «МЮ» в турнирной таблице и заявил своему агенту Жорже Мендешу, что хочет уйти из клуба. Английские СМИ пишут о конфликте игрока с главным тренером команды Ральфом Рангкником.

36-летний португалец, контракт которого с «красными дьяволами» заканчивается 30 июня 2023 года, провел 22 матча за английский клуб, забил 14 мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду может стать одноклубником Месси.