Российский хоккеист отказался выступать за национальную команду на Олимпиаде

Хоккеист казанского «Ак Барса» Артем Галимов отказался выступать за сборную России на Олимпиаде, передает РИА «Новости» в Telegram.

Отмечается, что такое решение игрок принял по семейным обстоятельствам.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Галимов провел 47 матчей, набрав 22 очка (7+15).

Напомним, Национальная хоккейная лига (НХЛ) отказалась отпускать своих игроков на Олимпиаду.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев оценил вероятность Олимпиады в Пекине, которая должна состояться в феврале 2022 года.