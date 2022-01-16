Семья Джоковича опубликовала заявление после аннулирования австралийской визы Новака

Семья сербского теннисиста Новака Джоковича прокомментировала решение властей Австралии об аннулировании визы спортсмена, передает Telegraf.rs.

«Это тяжелое время, особенно для Новака. Но мы, будучи его семьей, должны поддержать его еще сильнее, чем раньше. Мы будем рядом с ним, чтобы помочь ему восстановить силы», — говорится в заявлении.

Суд отклонил ходатайство адвокатов спортсмена. Таким образом, серб не смог получить австралийскую визу. Также сообщается, что Джокович будет вынужден оплатить судебные издержки.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована. Суд отклонил ходатайство адвокатов спортсмена. Также сообщается, что Джокович будет вынужден оплатить судебные издержки.

Ранее Сербский теннисист Новак Джокович покинул Австралию.