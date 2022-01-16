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Александр Тихонов отреагировал на серебро Логинова на этапе Кубка мира

Тихонов: Логинов — сильнейший лидер в сборной

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на серебро Александра Логинова в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге, передает Sport24.

«Это большая радость для всех нас. Саша — сильнейший лидер в команде сейчас. Он способен бороться за призовые места и показывать самый высокий результат», — сказал Тихонов.

Первое место занял француз Кентен Фийон Майе. Он обогнал россиянина на 8,8 секунды. Замкнул тройку сильнейших Антон Смольский из Белоруссии.

Россиянин Максим Цветков стал девятым, Даниил Серохвостов пришел к финишу 17-м, а Саид Халили — 30-м.

Биатлон. Кубок мира. Пасьют

1. Кентен Фийон Майе — 31:30.6
2. Александр Логинов — + 8,8
3. Антон Смольский — + 13,1.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на серебряную медаль Александра Логинова, которую он завоевал в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

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