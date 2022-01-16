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Губерниев о форварде «Локомотива» Буше: мерзавец, который должен сидеть на скамье подсудимых

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на признание хоккеиста ярославского «Локомотива» Рида Буше в изнасиловании 12-летней девочки, передает «РБ Спорт».

«Мерзавец должен не в хоккей играть, а сидеть на скамье подсудимых. Если человек признался в изнасиловании и тренируется в основе, то большой привет «Локомотиву». Они там с ума сошли?» — сказал Губерниев.

Напомним, что американский нападающий ярославского «Локомотива» Рид Буше обвиняется в изнасиловании 12-летней девочки в 2011 году.

В том же году хоккеист признался в содеянном. Ему было предъявлено обвинение, за которое предусмотрено от 25 лет до пожизненного заключения. В итоге суд назначил хоккеисту испытательный срок. Буше прошел его успешно и избежал тюремного заключения.

Вынесение приговора американскому хоккеисту назначено на 31 января.

Ранее в КХЛ отреагировали на обвинение Буше в изнасиловании несовершеннолетней.

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Хоккей. КХЛ
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