Губерниев о форварде «Локомотива» Буше: мерзавец, который должен сидеть на скамье подсудимых

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на признание хоккеиста ярославского «Локомотива» Рида Буше в изнасиловании 12-летней девочки, передает «РБ Спорт».

«Мерзавец должен не в хоккей играть, а сидеть на скамье подсудимых. Если человек признался в изнасиловании и тренируется в основе, то большой привет «Локомотиву». Они там с ума сошли?» — сказал Губерниев.

Напомним, что американский нападающий ярославского «Локомотива» Рид Буше обвиняется в изнасиловании 12-летней девочки в 2011 году.

В том же году хоккеист признался в содеянном. Ему было предъявлено обвинение, за которое предусмотрено от 25 лет до пожизненного заключения. В итоге суд назначил хоккеисту испытательный срок. Буше прошел его успешно и избежал тюремного заключения.

Вынесение приговора американскому хоккеисту назначено на 31 января.

Ранее в КХЛ отреагировали на обвинение Буше в изнасиловании несовершеннолетней.