Резцова отреагировала на серебро Логинова в гонке преследования

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на серебро Александра Логинова в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, передает «Чемпионат.com».

«Сильно переживала за Сашу. Неправильно было, что вчера его поставили на третий этап эстафеты. Логинов — лидер команды. По настрою, по профессионализму. Он это подтвердил в очередной раз», — сказала Резцова.

Первое место занял француз Кентен Фийон Майе. Он обогнал россиянина на 8,8 секунды. Замкнул тройку сильнейших Антон Смольский из Белоруссии.

Россиянин Максим Цветков стал девятым, Даниил Серохвостов пришел к финишу 17-м, а Саид Халили — 30-м.

Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг, Германия

Гонка преследования. Мужчины



1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 31:30.6

2. Александр Логинов (Россия) + 8,8

3. Антон Смольский (Беларусь) + 13,1.