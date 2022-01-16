Президент Сербии Вучич о депортации Джоковича: они издевались над ним одиннадцать дней

Президент Сербии Александр Вучич, комментируя депортацию теннисиста Новака Джоковича из Австралии, заявил, что над спортсменом издевались больше десяти дней. Его слова передают РИА «Новости».

«Те, кто думает, что отстояли какие-то принципы, показали, что не имеют принципов. Издевались над лучшим теннисистом десять-одиннадцать дней, чтобы вручить ему решение, о котором знали, что с первого дня его вручат», — сказал Вучич.

Суд отклонил ходатайство адвокатов спортсмена. Таким образом, серб не смог получить австралийскую визу. Также сообщается, что Джокович будет вынужден оплатить судебные издержки.

Организаторы Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована.

10 января суд Мельбурна признал, что сербскому теннисисту незаконно аннулировали визу в страну, а 14 января министр по иммиграции Австралии заявил о повторном ее аннулировании.

Australian Open стартует 17 января.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович отправится в Дубай.