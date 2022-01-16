Мостовой отреагировал на переход Смолова в «Динамо»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой, комментируя переход нападающего Федора Смолова из «Локомотива» в «Динамо», выразил мнение, что россиянин сможет быстро вписаться в стан бело-голубых. Его слова передает Betonmobile.ru.

«Легко вписаться в команду, когда она наверху турнирной таблицы. Смолов довольно хороший нападающий. «Динамо» играет, если ты играющий и в хорошей форме, то всегда поможешь. Ясно, что есть конкуренция, его надо куда-то вписать. Но он же опытный, поэтому может в любой момент выйти и решить, даже если не в основе», — сказал Мостовой.

12 января 31-летний Смолов заключил контракт с «Динамо». Он является воспитанником клуба. В 2007 году игрок впервые дебютировал за бело-голубых в чемпионате России.

В «Локомотив» футболист перешел в 2018 году. Вместе с командой он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России, двукратным обладателем национального кубка и победителем Суперкубка России.

Ранее полузащитник «Динамо» Себстьян Шиманьски поделился своими первыми впечатлениями от перехода Смолова в стан бело-голубых.