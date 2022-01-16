«Радость поколения»: Тихонов высказался о победе российских биатлонистов в эстафете

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал радостью поколения победу российских биатлонистов в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Ребята отлично сработали. Это мед на душу после такого перерыва. Столько было побед раньше, так долго ждали. Просто подарок на Рождество Христово! Всевышний был с нами. Это радость для нашего поколения», — сказал Тихонов.

15 января мужская сборная России стала победителем в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. В составе национальной команды выступали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Второе место заняла сборная Германии, отставшая на финише от россиян на 7 секунд. Тройку лучших замкнула команда Белоруссии, пришедшая на финиш на 23 секунды позже российской команды.

Последний раз россияне становились победителями в мужской эстафете три года назад в Оберхофе.

Ранее Тихонов перечислил российских биатлонистов, заслуживших поездку на ОИ.