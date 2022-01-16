Туктамышева прокомментировала триумф российских фигуристок на чемпионате Европы

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева в сториз своего Instagram отреагировала на выступление российских фигуристок на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

«Поздравляю, девочки! Вы все прекрасны», — написала Туктамышева.

15 января российские фигуристки завоевали весь пьедестал на чемпионате Европы в Таллине. Камила Валиева стала победительницей по результатам двух программ. Серебряная медаль в активе Анны Щербаковой, которая после короткой программы была лишь четвертой. Тройку призеров замкнула Александра Трусова.

Во время произвольной программы Валиева упала с тройного акселя и ошиблась при исполнении второго каскада с четверным тулупом.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Ранее двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в историях своего Instagram поздравила российских фигуристок с триумфом на чемпионате Европы.