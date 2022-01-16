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Тарасова поддержала участие небинарного спортсмена на ОИ в Пекине

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РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что участие небинарного американского спортсмена в предстоящих играх в Пекине не станет угрозой олимпийскому движению.

«Люди разные бывают, он человек и таким родился. Такие люди хотят показать, что тоже имеют право заниматься олимпизмом. Мы не должны быть против. Один человек не станет угрозой для олимпийского движения. Перекреститесь», — передает слова Тарасовой «РБК».

Напомним, что Американская федерация фигурного катания включила в состав сборной фигуриста Тимоти Ледюка, который первым среди мировых спортсменов объявил о своей небинарной гендерной идентичности.

Ледюк стал первым среди мировых спортсменов, кто заявил об этом. Это значит, что фигурист не относит себя ни к «мужчинам», ни к «женщинам». С 2021 года он стал использовать местоимения «они» для обозначения половой принадлежности человека.

Ранее Ирина Слуцкая отреагировала на участие первого небинарного спортсмена на предстоящих Олимпийских играх и заявила, что пребывает в ужасе.

«Боюсь представить, что будет в мире и в спорте, в частности, через 10-20 лет с такой пропагандой», — отметила Слуцкая.

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