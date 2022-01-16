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Ягудин сравнил Трусову с танком

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился впечатлениями от проката Александры Трусовой на чемпионате Европы в Таллине.

«Эмоциональный выдался прокат у Саши Трусовой. Ну вот не снижает планку для себя никогда. Упала — не упала, в каких кондициях находится, чуть лучше или чуть хуже. Она просто как танк — идет вперед, несмотря ни на что. Мужчины не то что не решаются делать такую программу, они просто не умеют», — сказал он в эфире Первого канала.

Александра Трусова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в женском одиночном катании. Стоит отметить, что весь подиум достался россиянкам, хотя после короткой программы бельгийка Луна Хендрикс занимала промежуточное второе место.

По сумме двух программ серебряная медаль досталась Анне Щербаковой, которая обновила личный рекорд в произвольной программе. Победительницей турнира стала Камила Валиева.

Трусова является бронзовым призером чемпионата мира в одиночном катании 2021 года, который проходил в Стокгольме, а также чемпионкой Европы 2020 года. С 2016 по 2020 год тренировалась в группе у Этери Тутберидзе. В мае 2020 года перешла к Евгению Плющенко, но через год вернулась к Тутберидзе.

Ранее Катарина Гербольдт прокомментировала итоги выступления одиночниц на чемпионате Европы.

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