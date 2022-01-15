Итальянский журналист заявил, что «Дженоа» арендовала Миранчука до конца сезона

Клуб итальянской Серии А «Дженоа» арендовал полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в Twitter.

По информации источника, клуб из Генуи заплатил за аренду россиянина €2,5 млн. Кроме того, итальянский клуб имеет право выкупа в конце сезона за €8 млн.

Россиянин арендован до конца нынешнего сезона.

9 января российский полузащитник принял участие в матче своей команды против «Удинезе». Миранчук появился на поле на 73-й минуте и вскоре выдал голевой пас на Муриэля. На 89-й минуте полузащитник ассистировал Мехле. Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу «Аталанты».

Всего в этом сезоне на счету 26-летнего полузащитника три голевых передачи и один гол в 11 матчах чемпионата Италии.

Алексей Миранчук перешел в итальянский клуб в сентябре 2020 года. Его контракт с «Аталантой» истекает летом 2024 года.

Ранее член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев выразил мнение, что увольнение украинского специалиста Андрея Шевченко с поста главного тренера «Дженоа» может повлиять на решение Миранчука переходить в клуб из Генуи.