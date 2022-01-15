Емельяненко заявил, что его именем прикрываются мошенники

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в своем Instagram предупредил подписчиков о злоумышленниках, которые под его именем рассылают сообщения с обещанием разыграть полмиллиона рублей.

«Кто увидит такую рекламу — кидайте жалобу. Это мошенники! Мой гив завершен», — предостерёг подписчиков Александр.

Александр Емельяненко в профессиональной карьере провел 37 поединков и выступал в рамках таких промоушенов, как PRIDE, M-1 Global, RCC, ACA. В мае 2015 года был осужден за изнасилование, похищение паспорта и склонение к употреблению наркотиков на 4,5 года.

Affliction Entertainment — американская организация, основанная производителем одежды Affliction и проводившая бои по смешанным единоборствам (ММА) в период с июля 2008 по июль 2009. Несмотря на короткий срок существования, компания успела показать поклонникам ММА ряд зрелищных боев с участием знаменитых бойцов.

Ранее экс-президент промоушена Affliction Том Атенсио рассказал о том, как Емельяненко предложил ему обменяться футболками на вечеринке в Санкт-Петербурге.