Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Итальянский журналист заявил, что «Дженоа» арендовала Миранчука до конца... 20:36
Появилось видео массовой драки в центре Петербурга 20:34
США объявили угрозу цунами на западном побережье из-за вулкана в Королевстве... 20:18
Российский сухогруз потерял управление у берегов Грузии 20:08
Стало известно, когда миротворцы ОДКБ вернутся из Казахстана 19:51
Биатлонист Логинов прокомментировал победу в эстафете на этапе КМ... 19:41
Генсек ОДКБ рассказал о террористах в Казахстане 19:41
На юго-западе Японии зафиксировали цунами высотой около 1,2 метра 19:29
Жулин отреагировал на победу Синициной и Кацалапова на чемпионате Европы 19:29
В ОДКБ заявили, что на миротворцев в Казахстане не нападали 19:28
Бесплатная ставка 1000 р.

Емельяненко заявил, что его именем прикрываются мошенники

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в своем Instagram предупредил подписчиков о злоумышленниках, которые под его именем рассылают сообщения с обещанием разыграть полмиллиона рублей.

«Кто увидит такую рекламу — кидайте жалобу. Это мошенники! Мой гив завершен», — предостерёг подписчиков Александр.

Александр Емельяненко в профессиональной карьере провел 37 поединков и выступал в рамках таких промоушенов, как PRIDE, M-1 Global, RCC, ACA. В мае 2015 года был осужден за изнасилование, похищение паспорта и склонение к употреблению наркотиков на 4,5 года.

Affliction Entertainment — американская организация, основанная производителем одежды Affliction и проводившая бои по смешанным единоборствам (ММА) в период с июля 2008 по июль 2009. Несмотря на короткий срок существования, компания успела показать поклонникам ММА ряд зрелищных боев с участием знаменитых бойцов.

Ранее экс-президент промоушена Affliction Том Атенсио рассказал о том, как Емельяненко предложил ему обменяться футболками на вечеринке в Санкт-Петербурге.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть