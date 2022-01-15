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Тарасова прокомментировала победу российских фигуристов на чемпионате Европы

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РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате Европы в Таллине. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я горжусь, что у нас в стране есть такие две замечательные пары. Сегодня я получила грандиозное удовольствие, смотря на наших ребят! Немного жаль, конечно, что не весь пьедестал за нами, но ничего страшного. Как ребята выступят на Олимпиаде? Я не хочу заглядывать в будущее, там может быть все, что угодно. Но знаю точно — выступят они достойно и покажут нашу страну с лучшей стороны. Мастерства им не занимать!» — сказала Тарасова.

Российская пара удостоилась оценки 217,96. Серебряных медалей удостоились россияне Александра Степанова и Иван Букин, которые набрали 213,20 балла. На третьей строчке расположились итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (207,97).

Синицина и Кацалапов — чемпионы мира (2021), чемпионы Европы (2020), серебряные призеры чемпионата мира (2019), серебряные призеры финала Гран-при (2018), бронзовые призеры командного чемпионата мира (2019), победители командного чемпионата мира (2021), двукратные чемпионы России (2019, 2020).

Ранее Тарасова поделилась ожиданиями от женской произвольной программы на чемпионате Европы.

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