Резцова отреагировала на победу сборной России в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала на победу мужской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Все ребята молодцы! Каждый на своем этапе отработал просто супер! Всего три дополнительных патрона на всю команду — очень крутой результат. Нет слов! Дай Бог, чтобы на Олимпиаде этот же состав так же блестяще выступил. Я бы никого не выделила. Все ребята отработали блестяще. И Саша Логинов старался, несмотря на два дополнительных. Все получилось так, как должно было», — сказала Резцова.

Напомним, в эстафете со стороны российской команды приняли участие Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Второе место заняла сборная Германии, отставшая на финише от россиян на 7 секунд. Тройку лучших замкнула команда Белоруссии, пришедшая на финиш на 23 секунды позже российской команды.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее Резцова высказалась об отмене этапов Кубка мира по лыжным гонкам.