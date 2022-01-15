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Тарасова поделилась ожиданиями от женской произвольной программы на чемпионате Европы

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Пресс-служба Первого канала

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, говоря о предстоящей произвольной программе у девушек на чемпионате Европы в Таллине, заявила, что российские фигуристки самые сильные в мире. Слова Тарасовой передает Sport24.

«Я в предвкушении. Всем девочкам желаю удачных прокатов и главное — без травм. Можно ли рассчитывать на все три медали? Кончено. Наши девочки все могут, они самые сильные в мире», — сказала Тарасова.

На чемпионате Европы в Таллине российский фигурист Марк Кондратюк стал победителем в мужском одиночном катании. Для 18-летнего спортсмена это выступление на подобном турнире стало дебютным. Другие россияне, Андрей Мозалев и Евгений Семененко, по результатам соревнования стали четвертым и пятым соответственно.

Также первые два места заняли российские пары в ритм-танце. Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали обладателями золотых медалей, а Александра Степанова и Иван Букин — серебряных.

Сегодня состоятся заключительные выступления на чемпионате Европы. Сначала на лед с произвольной программой выйдут танцевальные пары, а после них выступят представительницы прекрасного пола.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина выразила мнение, что российские фигуристы не смогут зацепиться за медали в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.

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