Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил шансы российских фигуристок занять весь пьедестал на Олимпиаде в Пекине, передает Postimees.

«Чисто гипотетически мы можем получить весь олимпийский пьедестал в женском одиночном катании. Такого ещё никогда не было», — сказал Ягудин.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Александр Энберт рассказал, кто будет главным конкурентом российских пар на Играх-2022 в Пекине.

«Международная арена не заканчивается Европой. Главный конкурент россиян — китайская пара. На Олимпиаде борьба будет на равных. Тем более сейчас прошел чемпионат США. У американской пары достаточно сильный контент. Эти пары стоит выделить как главных конкурентов.

Очень хотелось бы увидеть российский пьедестал в соревнованиях спортивных пар и на Олимпийских играх», — сказал Энберт.