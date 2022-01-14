Боец UFC рассказал, почему отказывается считать себя русским

Азербайджанский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рафаэль Филиев ответил, почему не считает себя русским. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Отметим, что мать Физиева — русская.

«Потому что у нас в традициях считается, что нация идет по отцу. Воспитание и нация идет по отцу. Отец — глава семьи. Поэтому воспитан я был в традициях азербайджанских. По религии и традиции у нас все переходит от отца. И мама у меня мусульманка», — сказал Физиев.

В профессиональной карьере Физиев провел 11 победных боев. Также боец имеет одно поражение, которое он потерпел в первом раунде техническим нокаутом в дебютном бою на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге против Магомедом Мустафаевым.

Ранее бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом.