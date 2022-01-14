Кожевников отреагировал на поступок тренера «Сарматов», пнувшего ногой хоккеиста

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал поведение главного тренера клуба «Сарматы» Владимира Громилина, который пнул своего игрока во время матча регулярного чемпионата.

Напомним, инцидент произошел во время матча против «Тюменского легиона». Наставник давал установку своему подопечному Егору Разумняку. Игрок его не дослушал, кивнул и отвернулся. Громилин после этого ударил Разумняка.

«Это не тренер. Видимо, такие не очень хорошие отношения в команде, раз хоккеисту пофигу. Но если даже игрок не слушает, есть другие методы. Не бить же за это ногой!

Руководство клуба и лиги должны реагировать. Если руководство ничего не сделает, значит, в клубе что-то не очень хорошо.

Не знаю, как МХЛ может отреагировать, но методы есть. Игроков нельзя бить ни маленьких, ни взрослых. Надо принимать какие-то меры.

Если человек бьет ногой, это какой-то маразм. Видимо, тренерская работа – не его профессия», – приводит слова Кожевникова «РБ Спорт».

В турнирной таблице МХЛ «Сарматы» занимают 13 место в турнирной таблице регулярного сезона.

Ранее сообщалось, что в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) осудили поведение главного тренера клуба «Сарматы» Владимира Громилина.